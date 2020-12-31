93 جريمة قتل.. وفاة صاموئيل ليتل سفاح الولايات المتحدة "الأكثر دموية" عبر التاريخ

توفي ليل الأربعاء صاموئيل ليتل، الرجل الذي صنّفه مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي بـ"القاتل المتسلسل الأسوأ" في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك في سجنه في كاليفورنيا، بحسب ما أعلنته إدارة السجن الجمعة.

ولم تعرف أسباب موت القاتل الذي اعترف سابقاً بقتل 93 شخصاً بين 1975 و2005، أكثريتهم من النساء، والقابع في الزنزانة منذ نهاية 2014، ولكن السلكات قالت إنها ستقوم بالتشريح الجنائي في محاولة منها للحصول على إجابة واضحة.

وكان ليتل يعاني من أمراض عدّة منها السكري ومشاكل في القلب وكان يقضي محكوميته في سجن كاليفورني، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد. ومنذ العام 2017 نجح شرطي أميركي اسمه جيمس هولاند بسحب اعترافات ليتل بقتل 93 شخصاً.

وخلال 700 ساعة من الحوارات المسجلة، اعترف ليتل لهولاند آنذاك بأنه الشخص الذي يقف وراء تلك الجرائم وقدّم للشرطي بورتريهات ورسوماً رسمها بيده لضحاياه، وكان يتذكر أسماءهم في بعض الأحيان وكان قادراً على وصفهم أيضاً.

وأكدت الشرطة الفدرالية في الولايات المتحدة مسؤولية ليتل، الملاكم السابق، عن خمسين جريمة قتل على الأقل. وكان ليتل يقتل ضحاياه عبر توجيه اللكمات إليهم ثم خنقهم في 57 قضية.