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قاضٍ يقتل زوجته بمسدس مخفي أثناء مشادة عائلية: كيف برر الأمر؟

القاضي فيرغسون الذي أطلق النار على زوجته، يحضر إحدى جلسات المحكمة.
القاضي فيرغسون الذي أطلق النار على زوجته، يحضر إحدى جلسات المحكمة. حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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قاضٍ في كاليفورنيا يقتل زوجته بمسدس مخفي خلال شجار في المنزل. الحادثة أثارت صدمة في الأوساط القانونية وأدت إلى محاكمته بتهمة القتل. القاضي يدعي أن إطلاق النار كان حادثاً.

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أقدم قاضٍ في جنوب كاليفورنيا على إطلاق النار على زوجته وقتلها باستخدام مسدس كان مخبأً في حزام كاحله، وذلك خلال مشادة بينهما أثناء مشاهدة التلفاز، وفقاً لما ذكره الادعاء أمام هيئة المحلفين مع بدء محاكمته.

القاضي جيفري فيرغسون، البالغ من العمر 74 عاماً والذي يعمل في محكمة مقاطعة أورانج العليا، اعترف في تسجيلات للشرطة بأنه أطلق النار على زوجته، شيريل فيرغسون. في المقابل، لم ينكر محاميه إطلاق النار، لكنه أكد أن الحادث كان عرضياً.

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وقع الحادث في الثالث من أغسطس 2023، بعدما تشاجر فيرغسون مع زوجته بشأن أمور مالية أثناء العشاء في مطعم محلي، واستمر الخلاف في المنزل أثناء مشاهدة مسلسل "بريكنغ باد" مع ابنهما البالغ. وأشار الادعاء إلى أن فيرغسون كان قد تناول الكحول في ذلك المساء. في لحظة ما، أشار بيده كأنه يحمل مسدسًا، فردت زوجته بتحدٍ ساخر بأن يُشهر مسدسًا حقيقيًا، وهو ما فعله بالفعل وأطلق النار عليها.

في تسجيل مصور للشرطة، سُمع فيرغسون يقول: "لقد قتلتها... أنا من فعل ذلك"، كما أرسل رسالة نصية إلى موظفي المحكمة كتب فيها: "لقد فقدت السيطرة... أطلقت النار على زوجتي... لن أتمكن من الحضور غدًا... سأكون قيد الاحتجاز... أنا آسف جدًا".

أثارت القضية صدمة في الأوساط القانونية بمقاطعة أورانج، ولذلك يُشرف على المحاكمة قاضٍ من مقاطعة لوس أنجلوس لتفادي أي تضارب في المصالح، بينما تُعقد الجلسات في سانتا آنا بالقرب من المحكمة التي كان يعمل فيها فيرغسون.

شهد ابنه فيليب أمام المحكمة بأن والده علّمه قواعد السلامة في استخدام الأسلحة، بما في ذلك عدم توجيه السلاح نحو أي شخص. وبعد إطلاق النار، قفز فيليب وأخذ المسدس من والده واتصل بالطوارئ، محاولًا إنعاش والدته دون جدوى.

تم الإفراج عن فيرغسون بكفالة مليون دولار في عام 2023، لكنه اعتُقل مجددًا لانتهاكه شروط الإفراج بعد اكتشاف تناوله للكحول. أُطلق سراحه لاحقًا بكفالة قدرها مليونا دولار. ورغم إيقافه عن العمل، لا يزال فيرغسون يتلقى راتبه وفقًا للدستور المحلي.

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