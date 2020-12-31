شاهد: ميركل تسلم قيادة المجلس الأوروبي للبرتغال وتؤكد على ضمان اللقاحات لدول التكتل

سلمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس، رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وفي رسالة بالفيديو تمنت ميركل للبرتغال "كل النجاح"، وقالت إن ألمانيا "ستدعم البرتغال بكل ما في وسعها".

وقالت ميركل "عزيزي أنطونيو كوستا، أصدقائي البرتغاليين الأعزاء. خلال الأشهر الستة المقبلة، ستتولى البرتغال رئاسة المجلس الأوروبي، نسلمكم صولجان القيادة، ونقوم بذلك مع كل أمنياتنا الطيبة للمهام التي تنتظركم في هذا الدور."

وذكرت ميركل التحديات التي واجهت ألمانيا خلال رئاستها للمجلس قائلة "عندما أنظر إلى الوراء من الرئاسة الألمانية، كانت جائحة فيروس كورونا بالطبع هي التحدي الرئيسي لنا جميعًا. أنا مقتنعة بأننا معا سنكون أقوى من الفيروس. أوروبا تقوم بالترويج وشراء وتوزيع اللقاحات معًا".

وأضافت "بصفتنا الاتحاد الأوروبي، نعمل على ضمان توافر اللقاحات في جميع البلدان، لأن الوباء لا يتوقف عند الحدود".

كما عرجت المستشارة الألمانية على قضية المناخ مشيرة إلى هدف "خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55 بالمئة على الأقل بحلول عام 2030. وهذا يوضح أننا في أوروبا نريد أن نظل روادًا في حماية المناخ العالمي".

ويتم التناوب على رئاسة المجلس الأوروبي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل ستة أشهر.