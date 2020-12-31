كوفيد-19: ميركل تحذر من الأيام "العصيبة" القادمة وحصيلة قياسية من الوفيات في الولايات المتحدة

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أفادت وكالة الأدوية الأوروبية أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد والذي أجازته بريطانيا الأربعاء، من غير المرجح أن يحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وكانت الهيئة الناظمة المكلفة الترخيص للقاحات في الاتحاد الأوروبي قبل السماح بتسويقها قد أعطت موافقتها في 21 كانون الأول/ديسمبر على لقاح فايزر-بيونتيك. ومن المقرر أيضاً أن تتخذ قرارا بشأن لقاح موديرنا في 6 كانون الثاني/يناير. لكن موافقة الوكالة على استخدام لقاح أسترازينيكا-أكسفورد في الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن تستغرق المزيد من الوقت.

أكثر من 3900 وفاة في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 3,900 وفية بكوفيد-19 الأربعاء، وفق تعداد نشرته جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم قياسي يومي جديد للوفيات جراء الفيروس. وأعلنت الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرا لها وفاة 3,927 شخصاً بسبب فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية في حين تم تسجيل 189,671 إصابة جديدة.

ميركل: ألمانيا ستواجه أياماً عصيبة

توقعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في كلمة لها الخميس بمناسبة حلول العام الجديد أن تمتد أزمة فيروس كورونا "التاريخية" في ألمانيا إلى عام 2021، على الرغم من بارقة الأمل التي يمثلها اللقاح. ونددت ميركل بنظريات المؤامرة التي نشرها مشككون بالفيروس، ليس فقط باعتبارها مزيفة وخطيرة بل لأنها أيضا مثيرة للسخرية ووحشية تجاه الذين عانوا جراء الوباء. وحذرت المستشارة الألمانية من أن ألمانيا ستواجه "أياماً وأسابيعَ عصيبة".