شاهد: القفز في نهر التيبر تقليد يوم رأس السنة الجديدة في إيطاليا

كل سنة، في أول أيام العام الجديد، يقوم عدد من الغواصين بالقفز بطريقة مثيرة، في نهر التيبر بالعاصمة الإيطالية روما.

هذا العام، لم يمنع فيروس كورونا من الاستمرار في ممارسة هذا التقليد السنوي الذي يحظى بشعبية كبيرة.