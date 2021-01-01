شاهد: هكذا اِحتَفَلَ العالم بولادة عام 2021

كانت ليلة رأس السنة الجديدة فريدة من نوعها، بالرغم من تقليص بعض البلدان للاحتفالات بسبب تفشي فيروس كورونا فيما ألغت أخرى الاحتفالات بحلول العام الجديد. بعض الدول الآخرى تجاهلت الوباء لتوديع العام 2020 واستقبال 2021. هذه بعض المشاهد من الاحتفالات بنهاية عام 2020 واستقبال عام 2021.