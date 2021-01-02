محمد بازوم يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في النيجر

تصدر مرشح الحزب الحاكم في النيجر محمد بازوم نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 27 كانون الاول/ديسمبر بحصوله على 39,33 بالمئة من الأصوات وسيواجه في الجولة الثانية الرئيس السابق ماهمان عثمان الذي حل ثانيا بنسبة 16,99 بالمئة وفق النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية السبت.

وسيتعين على بازوم وزير الداخلية السابق والذراع اليمنى للرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو والذي كان يأمل في تحقيق الفوز من الجولة الأولى، السعي وراء تحالفات قبل الجولة الثانية المقررة في 20 شباط/فبراير في هذا البلد الساحلي الذي يعتبر من الأفقر في العالم ويشهد انقلابات كثيرة وهجمات مسلحة متكررة.

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 69,67 في المئة، مع إدلاء 5,2 مليون ناخب بأصواتهم من أصل 7,4 مليون ناخب مسجل (عدد السكان يبلغ 23 مليون نسمة) وفقا لهذه النتائج التي يجب أن تصادق عليها المحكمة الدستورية.

وحصل رئيسا الوزراء السابقين سيني أومارو (ثالثا) والبادي أبوبا (رابعا) على 8,95 في المئة و7,07 في المئة من الأصوات متقدمين على وزير الخارجية السابق إبراهيم يعقوب الذي احتل المرتبة الخامسة بنسبة 5,38 في المئة من الأصوات.