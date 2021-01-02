تريد زيارة أوروبا؟ إليك سبع مدن رائعة يمكنك السفر إليها برّاً

قد يتساءل البعض عن كيفية قضاء عطلة من دون ركوب الطائرة كثيراً، إذ تُخلف "بصمة كربونية كبيرة" ولذا، تزداد شعبية القطارات في أوروبا. حتى المسافرين الذين يجيئون من دول أخرى، خارج الاتحاد، يكتفون بالهبوط في أحد المطارات، ثم يلجأون إلى القطار كوسيلة للتنقل بين الدول الأوروبية.

وإذا كنت آتياً من العالم العربي ووصلت إلى مطار ما في إحدى الدول الأوروبية، يمكنك بعد ذلك التخلي عن فكرة السفر داخل الاتحاد عبر الطائرة. وإذا كنت أيضاً عربياً مقيماً في الاتحاد، فهذه 7 مدن رائعة تمكنك زيارتها بالقطار.

برن..عاصمة المناظر الجبلية

جبل جورنيجل (1600 متر فوق مستوى سطح البحر) في كانتون برن، سويسرا، 16 نوفمبر 2013 AP Photo

تقع عاصمة سويسرا المدينة المثالية بالنسبة للبطاقات البريدية، على ضفاف نهر "آر" الصافي تماماً، يحيط بها الجمال الرهيب لجبال الألب المغطاة بالثلوج. كما أنها تحتوي على أروقة تسوق محمية بالحجر الرملي على طول 6 كيلومترات، بها حانات ومقاهي ومتاجر حرف يدوية.

وللاستمتاع بأفضل الإطلالات على ألتشتات (المدينة القديمة) التي تعود للقرون الوسطى، يجب صعود 344 درجة حتى قمة كاتدرائية برن، أعلى برج كنيسة في البلاد على ارتفاع 101 متراً.

تنطلق القطارات المباشرة إلى برن من باريس وفرانكفورت وتستغرق 4.5 ساعة. أما من بروكسل ولندن، فتستغرق الرحلة 7.5 ساعة، مع تغيير القطار مرة واحدة أثناء الرحلة.

فلورنسا..حيث تُفتح شهية الأكل

جسر"بونتي فيكيو" في فلورنسا بإيطاليا، السبت 2 يناير 2010 AP Photo

يصعب جدا اختيار منطقة واحدة فقط في أوروبا تفتح الشعية للطعام، لكن مدينة فلورنسا الإيطالية الساحرة تعد خيارًا يسيل اللعاب بشكل خاص. مع التركيز على الطعام المحلي والمستدام والموسمي.

غالباً ما تتصدر القائمة، الأطعمة التوسكانية مثل الطبق التقليدي "schiacciata flatbread" وشرائح "لحم فلورنتين" اللذيذة. دون نسيان طبق "تاغلياتيل" الذي يحضر من الكمأة وفطر بورسيني المحلي، أو التلذذ بمعكرونة "بابارديل" المحضّرة بالخنزير البري، ثم الاستمتاع بأفضل مثلجات في البلد بأكمله.

تصل القطارات المسائية إلى فلورنسا في غضون 10 ساعات انطلاقا من ميونيخ. أما من جنيف، فتستغرق الرحلة أقل من 6.5 ساعة.

أمستردام..وجهة عشاق الفن

خلال مهرجان أمستردام للضوء Peter Dejong/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

تعد أمستردام مدينة فنية بامتياز، ربما بفضل رساميها المشهورين مثل فان كوخ و رامبرانت.

ويمكن للزائر اكتشاف الأعمال الفنية في المعارض الصغيرة أو في متحف ريكز الذي يعتبر معلما مهما للفن، ويضم أكثر من 200 عمل فني إضافة إلى التماثيل ونماذج من أعمال الفنون التطبيقية وخاصة لوحات رامبرانت.

تستغرق رحلة القطار من فرانكفورت إلى أمستردام حوالي أربع ساعات. أما الرحلة انطلاقا من باريس فتستغرق 3 ساعات.

إشبيلية عاصمة منطقة الأندلس المشمسة

أروقة متروبول باراسول، التي تشرف على المدينة القديمة وكاتدرائية جيرالدا في إشبيلية، إسبانيا. Emilio Morenatti/AP

إشبيلية مدينة جميلة تقع في جنوب إسبانيا، مستديرة الشكل، ومعظم منازلها مطلية باللون الأبيض. وتتمتع المدينة الغارقة بالتاريخ بجمال معماري مميز وتضم أكبر كاتدرائية قوطية في العالم إضافة لشهرتها برقصة الفلامنكو المعروفة.

تبعد إشبيلية حوالي ساعتين ونصف بالقطار عن العاصمة الإسبانية مدريد.

كولونيا تاريخ معماري يعود للعصر الروماني

كاتدرائية كولونيا المعروفة. Martin Meissner/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

كولونيا الواقعة على نهر الراين، ورابع أكبر مدينة في ألمانيا. من أهم معالمها المعمارية كاتدرائية كولونيا، والتي تعود إلى العصر الروماني، علما بأن الكاتدرائية مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

تضم المدينة عددا من المراكز التعليمية والبحث إضافة لعدد كبير من وسائل الإعلام ودور النشر. كما تستضيف مهرجانات سنوية ثقافية مثل مهرجان الراين للتنكر.

رحلة القطار المباشرة من باريس إلى كولونيا تستغرق حوالي 3 ساعات.

بوردو وكروم العنب والنبيذ

كرم شاتو بيك ونهر جارون في الخلفية في لانغواران ، فرنسا. Eric Risberg/AP2010

تتمتع بوردو بكروم شاسعة وأنيقة للعنب، يمكن للزوار التجول في القصور والتعرف إلى عملية صنع النبيذ في مزارع النبيذ الأرستقراطية، أو في متحف سيتي دو فان الحديث والمخصص لتاريخ صناعة النبيذ.

تستغرق رحلة القطار إلى بوردو من لندن حوالي 5 ساعات ونصف.

فيينا مدينة الموسيقى

نصب تذكاري لبيتهوفن، وآخر للملحن النمساوي في المقبرة المركزية في فيينا، النمسا. Ronald Zak/AP

تشتهر عاصمة النمسا بالموسيقى الكلاسيكية بفضل التراث الموسيقي الذي يضم موتزارت وبيتهوفن وبرامز وستراوس.

كما تضم المدينة أهم دار أوبرا في العالم (Staatsoper) لما تقدمه من إمكانيات فنية وموسيقة متقدمة.

وبعيدا عن الموسيقى يمكن لزائري المدينة اكتشاف الإرث الإمبراطوري الذي خلفه آل هابسبورغ في قصر هوفبورغ، والذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر ويعد من أكبر مجمعات القصور في العالم.