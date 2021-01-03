بوريس جونسون يسعى إلى تشديد التدابير التقييدية لمواجهة الوباء

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد من أنه قد تُتّخذ إجراءات أكثر صرامة في إنجلترا لمكافحة الزيادة السريعة في عدد الإصابات بكورونا والتي تعزى جزئيا إلى نوع متحوّر من الفيروس.

والمملكة المتحدة هي واحدة من أكثر الدول الأوروبية المتضررة بالوباء مع تسجيلها 74570 وفاة في غضون 24 ساعة وإصابة 57725 وشخصا وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة يوم السبت.

وقال بوريس جونسون لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "قد نضطر إلى تشديد التدابير في الأسابيع المقبلة في أجزاء عدة من البلاد". وأضاف أن إغلاق المدارس، وهو إجراء تم اتخاذه أواخر آذار/مارس خلال الموجة الأولى من الوباء "هو أحد تلك التدابير".

ورغم إعلان جونسون أن تعليم الأطفال يعتبر "أولوية"، فقد شدد على ضرورة إدراك مدى "تأثير الفيروس المتحور".

وقد أعيد حجر ثلاثة أرباع السكان حاليا كما تم تأجيل بداية العام الدراسي لبعض التلاميذ خصوصا في لندن وجنوب شرق إنجلترا الأكثر تضررا.

وفي المناطق التي ستفتح فيها المدارس أبوابها، شجع جونسون أولياء الأمور على إرسال أطفالهم إليها، مشيرا إلى أنهم سيكونون "آمنين" هناك. وقال "إن الأخطار التي يتعرض لها الأطفال والشباب منخفضة جدا".

واعتبارا من الإثنين، سيبدأ نشر اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد ومجموعة أسترازينيكا في المملكة المتحدة. وهناك 530 ألف جرعة جاهزة حاليا وستكون عشرات الملايين من الجرعات متاحة بحلول نهاية آذار/مارس بعدما طلبت المملكة المتحدة ما مجموعه 100 مليون جرعة.