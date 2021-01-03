السعودية تعيد فتح حدودها بعد إغلاقها على خلفية ظهور سلالة جديدة من كوفيد 19

أعلنت السعودية ليلة السبت إعادة فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية الأحد بعد إغلاقها لمدة أسبوعين على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الداخلية قوله "انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتباراً من الساعة 11 صباحاً" من يوم الأحد.

وقامت الرياض في 21 كانون الأول-ديسمبر الماضي بتعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية على خلفية ظهور السلالة الجديدة من الفيروس. واتخذت دولتان خليجيتان أخريان هما الكويت وسلطنة عمان إجراءات مماثلة وقامتا بإعادة فتح حدودهما في الأيام الأخيرة.

وأوضح البيان أنه يتوجب على القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا "ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد"، قضاء مدة 14 يوما على الأقل خارج هذه البلدان وإجراء فحص تكون نتيجته سلبية.

ويتوجب أيضا على المواطنين السعوديين العائدين من هذه البلدان الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين والخضوع لاختبارات.

وبدأت المملكة في الشهر الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام عقار فايزر/بايونتيك.

والسعودية هي الدولة الخليجية التي سجّلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ أكثر من 363 ألفا من بينها أكثر من 6200 حالة وفاة.

وكانت المملكة قد علّقت الرحلات الجوية وأغلقت الحدود لنحو ستة أشهر بين آذار-مارس وأيلول-سبتمبر حين رفعت الحظر جزئيا. وكان من المقرر أن يتم الرفع بشكل كلي في بداية 2021.