شاهد: كهنة كوبيون يجوبون الشوارع ويتنبأون بأهم أحداث عام 2021

قال الكهنة الأفارقة الكوبيون الذين ينتمون إلى ديانة السانتيريا، إنهم يتوقعون حدوث "تغييرات مهمة في الدولة (الجزيرة) في عام 2021"، حيث "ستخضع كوبا لإصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى في خضم جائحة فيروس كورونا.

ويقدم الكهنة "رسالة العام" في وقت مبكر من كل شهر يناير/كانون الثاني، حيث يذكرون فيها توقعاتهم للعام الجديد.