وكالة الأدوية الأوروبية تستأنف تقييمها لقاح "موديرنا"

تستأنف وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) الأربعاء تقييمها للقاح "موديرنا" ضد فيروس كورونا المستجد، فيما تواجه دول الاتحاد الأوروبي زيادة في عدد الإصابات وسط بطء في حملات التطعيم.

وتتفاقم الأزمة الصحية الناتجة عن وباء كوفيد-19 في كل أقطار العالم بعد فترة الأعياد خصوصا في الولايات المتحدة التي سجّلت مساء الثلاثاء حصيلة قياسية جديدة في الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت أكثر من 3930 وفقا لأرقام جامعة جونز هوبكنز المرجعية، بالإضافة إلى 250 ألف إصابة جديدة.

وأجازت وكالة الادوية الأوروبية في 21 كانون الاول/ديسمبر لقاح "فايزر-بيونتيك" الذي حصل على الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية والذي ما زال اللقاح الوحيد المصرح به في أوروبا. وينبغي لها الآن أن تتخذ قرارا بشأن لقاح شركة "موديرنا" الأمريكية التي يرأسها الفرنسي ستيفان بانسيل.

وقالت الهيئة الناظمة الأوروبية التي تتخذ من أمستردام مقرا لها مساء الإثنين إن "المناقشات" بشأن هذا اللقاح "ستستمر يوم الأربعاء". وقدّمت الوكالة موعد اجتماع لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري الذي كان مقررا في 12 كانون الثاني/يناير.

وحصل هذا اللقاح في 18 كانون الأول/ديسمبر على موافقة طارئة من الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) بعد أسبوع من الموافقة على لقاح فايزر-بيونتيك. وحذت كندا حذو الولايات المتحدة في 23 كانون الأول/ديسمبر.

وتلقت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة أولى الجرعتين من لقاح موديرنا في نهاية كانون الأول/ديسمبر داعية جميع الأمريكيين إلى تلقى اللقاح أيضا.

20 درجة مئوية تحت الصفر

يتميز لقاح موديرنا بسهولة التخزين عند 20 درجة مئوية تحت الصفر خلافا للقاح فايزر-بيونتيك الذي لا يمكن تخزينه على المدى الطويل إلا بدرجة حرارة متدنية جدا تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، ما أجبر المجموعة على تطوير حاويات خاصة لعملية نقله. وأظهر اللقاحان معدلات فعالية مماثلة، وفقا لمختبراتهما، تبلغ 95 في المئة (فايزر) و94,1 في المئة (موديرنا).

ورغم إطلاق حملات التطعيم في 27 كانون الأول/ديسمبر في العديد من البلدان الأوروبية بلقاح فايزر-بيونتيك، فإن هذه الحملات تتقدم بشكل أبطأ من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

وقال ناطق باسم المفوضية الاوروبية أخيرا "من الواضح أن مثل هذه الجهود المعقدة تواجه دائما صعوبات".

من جهتها، أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية التي طورت لقاحا بالتعاون مع جامعة أكسفورد أن معدل فعالية لقاحها تبلغ 70 في المئة لكن يمكن أن يصل إلى 100 في المئة مع إعطاء الجرعتين. وبدأت حملة التطعيم بهذا اللقاح الإثنين في المملكة المتحدة كما حصل على الضوء الأخضر من ثلاث دول أخرى هي الأرجنتين والهند والمكسيك.

في أوروبا، تبدأ هولندا حملة التطعيم الأربعاء، قبل يومين من الموعد الذي كان محددا، لتكون بذلك الدولة الأخيرة التي تطلق حملة التطعيم في القارة. وقد بدأت بلجيكا الثلاثاء حملتها في دور المسنين بعد مرحلة اختبار شملت 700 شخص الأسبوع الماضي.

وتجد وكالة الأدوية الأوروبية نفسها تحت ضغط الحكومات والرأي العام في القارة العجوز. ودفعت زيادة عدد الإصابات ببعض الدول إلى تمديد قيودها مثل ألمانيا والدنمارك، كما أثارت حملات التطعيم في بعض الدول انتقادات، كما هي الحال في فرنسا.

وبعد مرور أكثر من عام بقليل على اكتشاف أولى الإصابات في مدينة ووهان الصينية، كان مقررا أن يسافر علماء بارزون اختارتهم منظمة الصحة العالمية إلى الصين لمحاولة تتبع مصدر الفيروس.

لكن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال "علمنا اليوم أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا بعد من إنجاز التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين"، مبدية "خيبة أمل كبيرة" بعد إبلاغه بذلك.

وقال مايكل راين المسؤول عن حالات الطوارئ الصحية في المنظمة، إن أحد الخبراء اضطر للعودة وهناك آخر ينتظر في بلد ثالث، وعبر عن أمله "في أن تكون مجرد مشكلة لوجستية وبيروقراطية".