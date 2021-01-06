روحاني يعلن دفع 30 مليون دولار كتعويض لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري

أعلنت إيران الأربعاء أنها خصصت 30 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري قبل عام.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن السلطات ستدفع 150 ألف دولار لكل ضحية بغض النظر عن الجنسية.

وكانت السلطات الإيرانية قد نفت مسؤوليتها لحظة تحطم الطائرة التي كانت تقل 176 راكبا قبل إن تغير تصريحاتها بعد أيام فقط، بعد أن قدمت دول غربية أدلة كثيرة على أن إيران أسقطت الطائرة.

ولقي جميع الركاب حتفهم خلال هذا الحادث الذي هز العالم.

وفي سياق متصل أكد روحاني أن التعويضات التي ستدفعها إيران لن تؤثر على الإجراءات الجنائية ضد من أسقطوا الطائرة. وأضاف "بالحديث عن الذين تسببوا في هذا الحادث بغض النظر عما إذا كان خطأ أو أي شيء آخر، فإنهم بالتأكيد سيحاكمون".

وقعت الكارثة في نفس الليلة التي شنت فيها إيران هجوما صاروخيا باليستيا على جنود أمريكيين في العراق، رداً على غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة استهدفت قتل الجنرال قاسم سليماني في بغداد في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.