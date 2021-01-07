الرئيس الإيراني عن هجوم الكابيتول: الديمقراطية الغربية فاشلة وترامب تسبب في "مصائب" لأمريكا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثتها محطة التلفزيون الرسمية الخميس إن اقتحام مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة أظهر فشل الديمقراطية الغربية "ما رأيناه الليلة الماضية واليوم في أمريكا أثبت أولاً مدى فشل الديمقراطية الغربية ومدى هشاشة وضعف أساسها".

جاءت هذه التصريحات روحاني بعد اقتحام المئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن أمس الأربعاء في مسعى لإلغاء هزيمته في الانتخابات.

وأضاف أن دونالد ترامب قد تسبب في "مصائب" لأمريكا، متهماً الرئيس الأمريكي بتشويه سمعة البلاد وكرامتها.

وحذر الرئيس الإيراني من صعود "الشعبوية". وقال في هذا الصدد: "لاحظنا أنّ الأرضية (في الدول الغربية) مهيأة للأسف للشعبوية رغم التقدّم في الصناعة والعلوم".

وتابع في إشارة إلى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته "وصل شعبوي (إلى السلطة) وتسبب في كارثة ببلاده خلال أعوام حكمه الأربعة (...) أتمنى أن يستخلص العالم بأسره والمسؤولون المقبلون في البيت الأبيض العِبَر".

وبعث الرئيس الإيراني الموصوف بالاعتدال ضمن المشهد السياسي الداخلي لبلاده، بإشارة انفتاح جديدة إلى الإدارة الأميركية المقبلة.

ودعا الإدارة الجديدة إلى "العودة إلى العقلانية (...) والامتثال للقانون، وهذا لصالحهم وصالح العالم". وحثّها على إعادة البلاد إلى "مكانة تليق بالشعب الأميركي لأنّه شعب عظيم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يصف بها روحاني "الشعب الأميركي" ب"العظيم".

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة في 1980، وكانتا على مشارف خوض نزاع عسكري مرتين منذ حزيران/يونيو 2019 على خلفية تصاعد التوتر في الخليج في أعقاب الانسحاب الأميركي الأحادي في 2018 من الاتفاق النووي الدولي الموقع مع طهران قبل ذلك بثلاث سنوات.

ويبدي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن رغبة في للعودة إلى هذا الاتفاق بعد تسلّمه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.