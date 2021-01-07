الكونغرس يصادق على فوز الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن

وأخيرا وبعد شدّ وجذب وفوضى وترقّب، صادق الكونغرس الأميركي الخميس على فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية ما يمهد الطريق إلىى تسلمه السلطة رسميا في 20 كانون الثاني/يناير الجاري.

وصادق نائب الرئيس الجمهوري مايك بنس على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة الذي صب لصالح بايدن بأصوات 306 من كبار الناخبين مقابل 232 لدونالد ترامب، في ختام جلسة لمجلسي النواب والشيوخ قاطعها أنصارٌ للرئيس المنتهية ولايته زرعوا الفوضى والذعر في مبنى الكابيتول. وقد أسفرت حالة الاحتقان تلك عن مقتل سيدة مناصرة للرئيس الجمهوري داخل مبنى الكونغرس إضافة لوفاة ثلاثة أشخاص آخرين خارج الكابيتول ولم تذكر الشرطة التي أوردت الخبر عن الظروف والملابسات التي قضى فيها هؤلاء.

وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد رفضا بأغلبية ساحقة طعنا في فوز بايدن بولاية أريزونا ما ضمن الإبقاء على النتائج المعلنة سابقا.

وتأتي مصادقة الكونغرس على فوز الرئيس المنتخب بعد يوم عاصف تخللته احتجاجات وأعمال عنف قام بها أنصار الرئيس ترامب المعترضون على نتائج الانتخابات منذ الإعلان عنها وهو الاعتراض الذي تزعم حلمته الرئيس المرشح نفسه الذي ما فتئ يندد بنزاهة الاستحققاق معتبرا أنه حُرم من فوز يستحقه.