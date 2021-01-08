بلومبرغ: إلون ماسك أغنى شخص في العالم

أصبح إلون ماسك صاحب شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، الخميس أغنى أغنياء العالم بفضل ارتفاع سعر أسهم مجموعته في البورصة على ما ذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز" خصوصا مع الارتفاع الكبير في سعر سهم شركة "تيسلا" في البورصة.

وتجاوز بذلك ماسك، جيف بيزوس صاحب مجموعة "أمازون" رجل الأعمال البالغ 49 عاماً، والذي كان أثرى أثرياء العالم منذ العام 2017.

ويملك إلون ماسك 18% من أسهم شركة تيسلا إضافة لشركة "سبايس إكس" لتكنولوجيا الفضاء المتعاقدة مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لإرسال رحلات مأهولة وأخرى لنقل المؤن إلى محطة الفضاء الدولية.

وقدّرت محطة "سي أن بي سي" التلفزيونية الأمريكية ثروة إلون ماسك بحوالي 185 مليار دولار.