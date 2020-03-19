قائمة بأسماء مشاهير من عالم السينما والرياضة والسياسة أصيبوا بفيروس كورونا

أصيب العديد من الشخصيات بفيروس كورونا الجديد، من بينهم كبير مفاوضي بريكست لدى الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه وأسطورة الجاز الإفريقي مانو ديبانغو ولاعب كرة القدم الفرنسي بليز ماتويدي.

أعلن قصر موناكو، أن الأمير ألبير الثاني مصاب بفيروس كورونا، مؤكدا أن بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص وأنّ "وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق".

كما أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست ميشال بارنييه (69 عاماً) أن نتيجة اختباره جاءت إيجابية وأنه مصاب بفيروس كوفيد-19. لكنه قال إن صحته مطمئنة في مقطع فيديو نُشر على تويتر. وقال في رسالة "أنا بخير والمعنويات جيدة".

ووضع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفسه في العزل المنزلي لمدة أسبوعين منذ 13 آذار/مارس، بعدما جاءت نتيجة فحوصات زوجته صوفي غريغوار ترودو إيجابية. وعقد مؤتمرا صحفيا خارج منزله الثلاثاء لمناشدة الكنديين التحلي بالصبر.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي صوفي غريغوار أ ب Justin Tang

وتضم حكومات العديد من الدول (إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران وبولندا والنروج والمغرب) عضوًا أو أكثر مصابين بالفيروس.

نقل عازف الساكسوفون الكاميروني وأسطورة الجاز الإفريقي مانو ديبانغو وهو في عمر 86 عامًا إلى المستشفى لإصابته بفيروس كورونا. ووفقا لرسالة نشرت الأربعاء على صفحته على فيسبوك، فإنه "يستريح ويتعافى بهدوء".

Cher public, chers amis, Nous portons à votre information qu’après une récente hospitalisation due au Covid 19, Manu... Publiée par Manu Dibango - Officiel sur Mercredi 18 mars 2020

وكان توم هانكس وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون أول نجوم هوليود الذين أعلنوا إصابتهم في 12 آذار/مارس. وقد خرج كلاهما بعد بضعة أيام من المستشفى في مدينة غولد كوست على الساحل الشرقي لأستراليا.

الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون أ ب Jordan Strauss

كما أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا الاثنين أن فحصه كان إيجابيًا ووضع نفسه في العزل.

وأصيب الكاتب التشيلي البالغ من العمر 70 عامًا لويس سيبولفيدا الذي يعيش في شمال إسبانيا بالفيروس ولا يزال في المستشفى. وقد شعر بالأعراض الأولى في 25 شباط/فبراير، بعد يومين من عودته من مهرجان أدبي في البرتغال.

وضع بليز ماتويدي، بطل العالم في كرة القدم مع المنتخب الفرنسي في 2018، نفسه في العزل طواعية في المنزل منذ 11 آذار/مارس بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابية. وكتب على حسابه على تويتر "أنا إيجابي، أنا قوي والروح المعنوية جيدة".

وكان نادي يوفنتوس تورينو قد أعلن في وقت سابق إصابة المدافع الإيطالي دانيال روغاني بالفيروس.

وكإجراء وقائي، وضع زميلهما كريستيانو رونالدو في العزل لعدة أيام في جزيرته ماديرا مسقط رأسه، على الرغم من أنه لا يعاني من أية أعراض. ودعا عبر الشبكات الاجتماعية معجبيه إلى التقيد بالتعليمات الصحية.

في نادٍ إيطالي آخر، هو فيورنتينا، جاءت فحوصات عشرة أشخاص إيجابية، بمن فيهم المهاجم الإيطالي باتريك كورون والمدافع الأرجنتيني جيرمان بيزيلا والمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش.

وفي إنجلترا، أعلن مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا الإسباني أن اختباره إيجابي، مثل لاعب من فريق تشيلسي.

وجاءت نتائج اختبارات سبعة من لاعبي كرة السلة في الدوري الأمريكي للمحترفين إيجابية، وآخرهم أربعة لاعبين من بروكلين نتس بينهم النجم كيفين دورانت، بعد رودي غوبرت ودونوفان ميتشل (يوتا جاز)، ولاعب من ديترويت بيستونز قالت وسائل الإعلام الأمريكية إنه كريستيان وود.