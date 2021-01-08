إندونيسيا تفرج عن الأب الروحي لتنظيم الجماعة الإسلامية المسؤولة عن تفجيرات بالي عام 2002

أفرجت السلطات الإندونيسية فجر الجمعة عن الزعيم الديني الإسلامي " أبو بكر باعشير" المرتبط بتفجيرات بالي عام 2002، مستفيداً من قرار خفض مدة العقوبة.

ويعدّ باعشير (82 عاماً) الأب الروحي لتنظيم الجماعة الإسلامية المسؤولة عن الاعتداءات في بالي في تشرين الأول/ اكتوبر 2002 التي أودت بحياة 202 شخص بينهم عشرات الاستراليين.

رغم ذلك فقد نفى على الدوام أي تورط له في هذه الاعتداءات التي تعدّ الأعنف في تاريخ اندونيسيا، وتراجع القضاء عن إدانته عند استئناف الحكم لعدم كفاية الأدلة.

وحكم على باعشير في 2011 بالسجن 15 عاماً في قضية اخرى تتمثّل في مساهمته بتمويل معسكرات تدريب لإسلاميين في إقليم آتشيه الإندونيسي.

واستفاد من قرار خفض العقوبة بعدما رافع محاموه بخطر إصابته بفيروس كورونا المستجد في السجن في ظل تقدّمه بالعمر.