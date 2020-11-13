شاهد: استقبال جماهيري ضخم لداعية إسلامي متشدد فر من إندونيسيا بعد قضية مواد إباحية

توافد الآلاف من مؤيدي الداعية الإسلامي المتشدد رزيق شهاب إلى مطار وشوارع مدينة بوجور في إندونيسيا، معقل المسلمين المحافظين لاستقباله والاحتفال بعودته إلى البلاد بعد ثلاث سنوات من المنفى الذاتي في المملكة العربية السعودية.

وقال شهود عيان إن فوضى كبيرة عمت أرجاء المطار والطرق المؤدية إليه بعد أن قطع أنصار الداعية رزيق الطرق من أجل تحيته. والداعية رزيق شهاب، أثار الجدل لسنوات بسبب قضية متعلقة بمواد مصورة إباحية يزعم أنه قام بتبادلها مع أحد متابعيها المقربين على الهاتف.

وفر شهاب من أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم في العام 2017 بسبب التهم التي وجهت إليه قبل أن يتم إسقاطها لاحقًا.

الداعية الإسلامي رزيق شهاب سُجن في العام 2008 في إندونيسيا بعدما اتهم بالتحريض على العنف وأصبح رئيس جبهة المدافعين عن الإسلام المتشددة وزعيما روحيا للإسلام المحافظ. والجبهة تتمتع بنفوذ سياسيكبير في البلاد وساهمت في إسقاط حاكم جاكرتا المسيحي السابق باسوكي تجهاجا بورناما الذي سُجن في عام 2017 بتهمة إهانة الإسلام.

واختار الداعية الإندونيسي الفرار والتزام المنفى الذاتي في السعودية بعد اتهامه بحيازة وارسال مواد إباحية تعلقت بصور امرأة عارية وكذلك إهانة إيديولوجية الدولة قبل أن تتم إسقاط القضيتين بعد عام من مغادرته إندونيسيا.