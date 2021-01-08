شاهد: إجراءات الإغلاق جراء كورونا تمنع آلاف المقدسيين من الصلاة في المسجد الأقصى

وافق البرلمان الإسرائيلي الخميس على فرض قيود جديدة لتشديد الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا لمدة أسبوعين، مع خيار التجديد. وفرضت إسرائيل الشهر الماضي إغلاقًا وطنيًا ثالثًا منذ بداية الوباء، لكنها قررت عدم إغلاق المدارس والسماح لمجموعة واسعة من الشركات بالبقاء مفتوحة. لكن تأثيرات الوباء التاجي اليومي ظلت مرتفعة وسجلت البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي تسعة ملايين نسمة، في كثير من الأحيان حوالي 8000 إصابة يومية بكوفيد-19، ما دفع بنتنياهو إلى الضغط من أجل إغلاق أكثر صرامة.

وتشمل القيود الجديدة، فرض مسافة 1 كيلومتر حول مكان الإقامة للتجول باستثناء بعض الأمور العاجلة بما في ذلك الزيارات الطبية والتسوق. وفي القدس، منعت القوات الإسرائيلية، الجمعة آلاف الفلسطينيّين من الوصول إلى المسجد الأقصى لتأدية صلاة الجمعة. .للأسبوع الثاني لم يتمكن الفلسطنيون من الدخول إلى المسجد الأقصى نتيجة القيود المفروضة ما جعل الكثير ممن توصلوا من الوصول إلى باحة المسجد من الصلاة هناك أو في محيط أسوار المدينة القديمة.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية وشهود إن الشرطة الإسرائيلية أقامت الحواجز على مداخل المدينة القديمة لمنع المصلين من الوصول إلي المسجد الأقصى الذي كانت ساحته خالية.

وانتقد مفتي القدس خلال في خطبة الجمعة بالمسجد، في خطبة الجمعة "منع المصلين من الوصول إلى المسجد".

وسجلت إسرائيل حتى الآن ما يقرب من 467000 حالة إصابة بفيروس كورونا، مع أكثر من 3500 حالة وفاة. إما في الضفة الغربية فقد تجاوزت عدد الاصابات بالفيروس التاجي 100 ألف إصابة و1100 حالة وفاة، بينما سجلت غزة أكثر من 44 ألف إصابة و416 حالة وفاة.