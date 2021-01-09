مقتل 3 أشخاص في انهيار ثلجي في مدينة قطبية روسية

قضى ثلاثة أشخاص بانهيار ثلجي اجتاح منتجعاً للتزلج خارج مدينة نوريلسك القطبية الشمالية في روسيا ليلاً، على ما أعلن السبت محققون روس.

وأوضحت لجنة التحقيق في الجرائم الكبرى أنها أُخطِرَت في الدقيقة الثلاثين بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (17,30 بتوقيت غرينتش) بأن انهياراً ثلجياً أدى إلى طمر أربعة مبانٍ في مجمع أوتدلنايا جورا للتزلج في بلدة تالناخ، على بعد 25 كيلومتراً شمال نوريلسك.

وسحب رجال الإنقاذ جثث امرأة في الثامنة والثلاثين وطفلها البالغ 18 شهراً وزوجها البالغ الخامسة والأربعين.

وعثر على مراهق في الرابعة عشرة على قيد الحياة و "نُقل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة".

وأشارت لجنة التحقيق إلى أنها فتحت قضية جنائية في وفيات ناتجة عن الإهمال سببها مخالفات تتعلق بالسلامة.

وغالباً ما تحصل عواصف ثلجية ضخمة في مدينة نوريلسك في أقصى شمال روسيا، على بعد 2878 كيلومتراً إلى شمال شرق موسكو.

وتعتبر حوادث الانهيارات الثلجية شائعة في روسيا.

وفي ربيع عام 2019، لقي سبعة متسلقين حتفهم في انهيار ثلجي في جبال ألتاي بسيبيريا.