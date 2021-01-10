الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها.. حبة بطاطا

بعدما جندت طاقات كبيرة إثر تلقي بلاغ من إحدى المتنزهات عن إمكان العثور على بقايا بشرية في شمال شرق إنكلترا، خلصت الشرطة البريطانية إلى أن الجسم المشبوه ليس سوى.. حبة بطاطا.

فقد أوفدت الشرطة فريقا من الخبراء والكلاب البوليسية لتمشيط حقل موحل قرب قرية وينالتون حيث ظنت امرأة تتنزه مع كلبها أنها عثرت على بقايا بشرية وأرسلت حتى إلى قوات الأمن صورة لما ظنّت أنها قدم إنسان.

وأوضحت شرطة نورثمبريا أنها اكتشفت بعد تفتيش المكان "أن إصبع القدم ليس سوى حبة بطاطا مع فطر نابت بجانبه".

وأضاف ناطق باسم الشرطة "لا يسعنا سوى الإشادة بفطنة هذه المرأة التي قدمت لنا البلاغ"، داعيا كل من يقع على بقايا بشرية محتملة إلى القيام بالأمر عينه، "وفي حال تبيّن أنها مجرد خضر، ستكون كلابنا البوليسية ممتنة لكم".