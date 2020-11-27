فيديو: من غرائب الصين.. مياه متدفقة من صنبور قابلة للاشتعال!

أوقفت السلطات الصينية إمدادات مياه الشرب، في مقاطعة داوا شمال شرق البلاد، بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو، يبين أن المياه المتدفقة من الصنبور قابلة للاشتعال.

وبحسب سكان المنطقة، فإن هذه الظاهرة بدأت عام 2018، على الأقل، كما قال أحد السكان بأن المياه في منزله كانت غازية وزيتية، منذذ 3 إلى 4 سنوات.

واشتكت مقيمة أخرى من أن السلطات لم تلجأ إلى حل مشكلة المياه القابلة للاشتعال، إلا بعد أن وصل مقطع الفيديو إلى وسائل الإعلام، نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تسبب مقطع الفيديو هذا بانتشار هاشتاغ تمت قراءته نحو 250 مليون مرة، على موقع ويبو، الشبيه بمنصة تويتر في الصين.