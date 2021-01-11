كوريا الجنوبية تتصدر في اليوم الأول لبطولة الماسترز للجيدو في الدوحة

عادت بطولة الماسترز للجيدو هذا العام من العاصمة القطرية الدوحة، في نسخة شهدت حضور أبرز لاعبي الجودو للتنافس على الذهب وضمان التأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

وكانت سيدة اليوم الأول ديستريا كراسنيكي من كوسوفو التي واجهت اليابانية توناكي فونا بطلة العالم 2017 في النهائي وختمت الكوسوفية النزال في 90 ثانية بتسجيلها نقطتين من حركتي "وازا أري" و "أوازاتي" لتعود إلى الوطن للمرة الثالثة على التوالي ببطولة الماسترز.

ومنحها الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية السيد جاسم راشد البوعينين الميدالية الذهبية.

وقالت ديستريا كراسنيكي عقب التتويج "أنا فخورة جدًا بنفسي لأن كل مسابقة شاركت فيها على الأقل خلال العامين الماضيين كنت أعود إلى الوطن بميدالية، أنا سعيدة جدًا وبالطبع أتدرب بجد كل يوم ولدي أفضل مدرب وأفضل فريق. نحن ندعم بعضنا البعض كثيرا".

بالنسبة للرجال فقد كان رجل اليوم الأول هو الكوري الجنوبي كيم وون جين الذي تفوق على يانغ يونغ وي من تايوان في وزن أقل من 60 كغ بحركة "تاني أوتشي" رائعة ليحقق أفضل نتيجة له حتى الآن.

وقام بتسليم الميداليات المدير العام والمدير الفني للمجلس الأولمبي الآسيوي السيد حسين المسلم.

وقال كيم وون جين عقب تتويجه "منذ النزال الأول، حاربت خصمًا قويًا - بطل العالم لعام 2019-، وكانت جميع نزالاتي صعبة للغاية، لم أستسلم أبدًا وبذلت قصارى جهدي حتى النهاية لأتمكن من الفوز".

في فئة وزن أقل من 52 كغ فازت المصنفة الأولى عالميا الفرنسية أماندين بوشارد على بطلة العالم لعام 2017 اليابانية شيشيمي آي لتفوز بالميدالية الذهبية.

وسلم نائب رئيس الاتحاد الدولي للجودو السيد عبيد العنزي الميداليات.

وفي وزن أقل من 66 كغ للرجال، واجه بطل العالم لعام 2015 الكوري الجنوبي آن باول الإسرائيلي شميلوف وحصل على ميدالية ذهبية من حركة وزا آري. لترفع كوريا رصيدها إلى ميداليتين في هذه النسخة.

وقدم الأمين العام للاتحاد الدولي للجودو جان لوك روج الميداليات للفائزين.

أما في وزن أقل من 57 كغ سيدات، فازت اليابانية يوشيدا تسوكاسا على الفرنسية سارة ليوني سيسيك في النهائي وقلبت نتيجة مباراتهما السابقة في بطولة طوكيو بخسارة إلى فوز.

وقلد نائب رئيس الاتحاد الدولي للجودو حبيب سيسوكو الميداليات للفائزات.