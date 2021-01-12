روسيا تتلقى دعوة رسمية من الولايات المتحدة لحضور حفل تنصيب بايدن

بعثت الولايات المتحدة دعوة رسمية إلى روسيا لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، المنتظرة يوم 20 من الشهر الحالي في مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية تاس.

وقالت البعثة الروسية في واشنطن إن السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتوف تلقى الدعوة، ويتوقع أن يشارك في حفل التنصيب.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أقر أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، أن السفير أنتوف يمكنه حضور حفل تنصيب رئيس الولايات المتحدة الجديد، مشيرا إلى أن مشاركة ممثلي الدول الأجنبية في هذا الحدث ليس منصوصا عليها.

وكانت الانتخابات الرئاسية الأميريكة أجريت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي 14 من الشهر الموالي أكد المجمع الانتخابي فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات.