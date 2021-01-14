شاهد: بلغاريون يطردون الشر بنيران الفرح والرقص

في ليلة 13 يناير- كانون الثاني من كل عام، يطرد القرويون في بلغاريا الشر بعيدًا، بنيران الفرح والرقص، حيث يجتمعون في مهرجان لـ"تخويف الشر وجلب الصحة الجيدة والمحاصيل الوفيرة". ونزل قرويون في غرب بلغاريا إلى الشوارع يوم الأربعاء، يرتدون أقنعة كبيرة ومخيفة تجسد كائنات أسطورية، في كرنفال أرثوذكسي تقليدي يحتفي بالعام الجديد ويُعتقد أنه يصدّ الأرواح الشريرة.