اختبأوا في الحمام والخزائن خلال مداهمة حفلة عيد ميلاد في ألمانيا

داهمت الشرطة الألمانية شقة في شمال غرب البلاد إثر تبلغها من الجيران إقامة حفلة عيد ميلاد طفل بمشاركة ثلاثين شخصا في تحدّ لقيود مكافحة كوفيد-19، وقد وجدت الشرطة بعض المدعوين مختبئين في المراحيض أو الخزائن.

وكان المشاركون الثلاثون في الحفلة، وبينهم خمسة عشر بالغا، موجودين بعد ظهر الثلاثاء في شقة بمدينة هاملن في مقاطعة ساكسونيا السفلى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

دون كمامات وقاية

ولم يكن أي من الموجودين في التجمع غير القانوني يضع كمامة، في بلد يفرض قيودا مشددة على التجمعات خصوصا في المساحات المغلقة، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحاول البعض الهروب من الشرطة عبر الاختباء في المنزل. ومن بين هؤلاء، عُثر على امرأة وخمسة أطفال مختبئين في المراحيض، فيما اختار آخرون التخفي في الخزائن. وفرضت الشرطة على البالغين الخمسة عشر دفع غرامات بسبب هذه المخالفة.