شاهد: ألمانية تبلغ 101 عام تتلقى جرعتها الثانية من لقاح فايزر/ بيونتيك

تلقت إديث كويزالا، البالغة 101 عام جرعتها الثانية من لقاح فايزر/ بيونتيك في دار لرعاية المسنين في ولاية ساكسونيا الألمانية يوم الجمعة. وقالت كويزالا، التي تلقت جرعتها الأولى من اللقاح في 26 ديسمبر/كانون الأول بأن: " اللقاح جيد. أعرف هذا من الحرب العالمية الأولى، لكن في ذلك الوقت كان هناك لقاح ضد الحصبة فقط ."

انتقاد لسرعة حملة التطعيم

قامت ألمانيا حتى الآن، بإعطاء 750 ألفا من سكانها لقاحات ضد كورونا في حين يبلغ عدد سكان ألمانيا حوالي 83 مليون نسمة. ويعتبر العدد قليلا خصوصا عند المقارنة مع دول أخرى مثل إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.

إضافة لانتقاد سرعة تقديم اللقاح ينتقد المعارضون أيضا انفراد كل ولاية من ولايات ألمانيا الستة عشر في مواعيد اللقاح وعدم وجود نظام لضمان إعطاء الأولوية للفئات المعرضة للخطر. ودافع وزير الصحة الألماني، الأربعاء، عن قرار الحكومة شراء واعتماد لقاحات ضد الفيروس التاجي إلى جانب بقية دول الاتحاد الأوروبي.

تصريح منتظم بدلا من إذن الاستخدام الطارئ

وتفرض دول الاتحاد الأوروبي الحصول على تصريح منتظم للقاحات بدلاً من إذن الاستخدام الطارئ، ويقول ينس سبان بأن هذا القرار أفضل ولكنه يخفف من سرعة حملة التطعيم مقارنة بإذن الاستخدام الطارئ. الجدير بالذكر أن ألمانيا تجاوزت مليوني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء.