الرئاسة الجزائرية تعلن عن اجراء تبون لعملية جراحية على قدمه "كللت بالنجاح" في ألمانيا

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى عملية جراحية في القدم الأربعاء في ألمانيا "كللت بالنجاح" وسيعود "خلال الأيام القادمة" إلى الجزائر.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة على موقعها عبر فيسبوك "أجرى رئيس الجمهورية الأربعاء بألمانيا، عملية جراحية على قدمه اليمنى كُللت بالنجاح، على أن يعود الى أرض الوطن خلال الأيام القادمة فور حصوله على موافقة الفريق الطبي".

بيان أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، بألمانيا عملية جراحية على قدمه اليمنى، كُلّلت بالنجاح. وكان السيد... Posted by ‎رئاسة الجمهورية الجزائرية‎ on Wednesday, January 20, 2021

وكان الرئيس الجزائري (75 عاما) قد عاد من برلين في 29 كانون الاول/ديسمبر بعد تلقيه العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي اصيب به في تشرين الاول/اكتوبر أين أمضى فترة نقاهة دامت قرابة شهرين.

وعاد تبون في العاشر من يناير الى ألمانيا للمرة الثانية لتلقي "العلاج من مضاعفات تسبب بها كوفيد-19" الذي سبق أن أصيب به، وفق ما افاد التلفزيون العام. وذلك بعد أقل من اسبوعين من إقامة علاجية أولى في هذا البلد . ولم تصدر حينها أي معلومات عن فترة بقاء الرئيس الجزائري في ألمانيا لاستكمال علاجه.