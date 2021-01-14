ليدي غاغا وجينيفر لوبيز تغنيان في حفل تنصيب جو بايدن

سيكون عديد النجوم الداعمين لرئيس الولايات المتحدة الجديد في الموعد، خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم 20 من الشهر الحالي.

ومن بين أولئك الفنانين تحضر المغنية ليدي غاغا التي ستؤدي النشيد الوطني، وقد اعتادت الفنانة على مثل هذا التمرين، إذ أنها أدت النشيد الأمريكي على هامش نهائي مباراة كرة القدم الأمريكية سنة 2016.

ويعد نهائي كرة القدم الأمريكية الحدث الذي يحظى بأكبر نسبة مشاهدة في العالم. إلى ذلك ستغني الفنانة جينيفر لوبيز على هامش حفل تنصيب جو بايدن.

وكانت غاريتا فرانكلين غنت سنة 2009 خلال حفل تنصيب باراك أوباما الأول، إلى جانب بوس سبريتستينن ويو2، وشاكيرا، وستيفي وندر. وخلال حفل التنصيب الثاني للرئيس أوباما حضرت الفنانة بيونسي، لآداء النشيد الوطني.