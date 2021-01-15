قلق ألماني بشأن ظهور فيروس متحول والرئيس يدعو مواطنيه أن يلزموا بيوتهم

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينمير عن قلقه بشأن فيروس متحول اكتشف في بريطانيا لأول مرة، لينتقل بعد ذلك في أنحاء من قارة أوروبا، ودعا شتاينمير العمال في ألمانيا إلى الامتناع عن الذهاب إلى مكاتبهم إذا كان ذلك ممكنا، بهدف الحد من انتشار مرض كوفيدـ19.

وقال شناينمير في خطاب ألقاه عبر التلفزيون، إن القليل يعني الكثير خاصة في مثل هذه الأيام. وكان يحيط بالرئيس الألماني رؤساء اتحاد النقابات العمالية ورابطة أرباب العمل الرئيسية.

في الأثناء تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إجراء محادثات، مع حكام الولايات الستة عشر في بلادها الأسبوع المقبل، بهدف مناقشة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة الوباء.