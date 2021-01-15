روسيا تنسحب من معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدفاعية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف انسحاب روسيا من معاهدة الأجواء المفتوحة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وهي اتفاقية متعددة الأطراف تسعى إلى الشفافية في الحد من التسلح. وكانت الولايات المتحدة المبادرة إلى الانسحاب رسمياً من المعاهدة في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتخول المعاهدة للمنضوين تحتها التثبت في التحركات العسكرية، والتثبت من إجراءات الحد من تسلح الدول الموقعة على المعاهدة. وبررت موسكو خطوة الانسحاب بأنها مماثلة للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة العام الماضي.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن بدء إجراءات الانسحاب من المعاهدة، معربة عن أسفها إزاء وجود عراقيل تحول دون تفعيل عمل المعاهدة في الظروف الحالية.