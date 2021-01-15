الأمين العام للناتو يطالب بمحاكمة المتورّطين في اقتحام مقر الكونغرس

قال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، الخميس، إنه يجب تقديم جميع المسؤولين عن اقتحام مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي إلى العدالة، معرباً عن ثقته في أن مؤسسات الولايات المتحدة على مستوى هذه المهمة والتحديات.

واقتحم مئات المناصرين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يوم السادس من الشهر الجاري، مبنى الكابيتول (الكونغرس) في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قتل خلال أعمال العنف خمسة أشخاص.

وجاءت محاولة الاقتحام أثناء انعقاد جلسة التصويت النهائية على نتائج الانتخابات وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه حيث استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وإبعادهم خارج مبنى الكونغرس.

وفي السياق نفسه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن "الديمقراطية يجب أن تتغلّب دائماً على العنف".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، صرحت في وقت سابق أن الرئيس دونالد ترامب، "يمثل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها" مضيفة ""يجب أن نتحرك لإزالة هذا الخطر الواضح الذي لا يزال قائما لأنه يهدد حياتنا ودولتنا".

و قال ستولتنبرغ إن ما حدث في واشنطن الأسبوع الماضي "غير مقبول على الإطلاق" مضيفاً أن الأمر "صادم" موضحا أنه "يجب احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية.

ومضى ستولتنبرغ يقول "ما رأيناه في الولايات المتحدة في واشنطن، الأسبوع الماضي، كان هجوماً قاتلاً على مبنى الكابيتول، ضرب قلب المؤسسات الديمقراطية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

أما بالنسبة للعلاقات بداخل المنظمة، قال ستولتنبرغ إن "جو بايدن سيدعم بقوة فكرة زيادة تعزيز التعاون بين أمريكا الشمالية وأوروبا".

ولطالما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأعضاء في المنظمة التى قامت رداً على حلف وارسو السوفياتي سابقا، "لاتلتزم بأهداف الإنفاق فيما يتعلق بمساهماتها المادية فى الحلف" على حد قول ترامب، الذي خص بالذكر ألمانيا.

وكرر ترامب دائماً أن "الولايات المتحدة تحمي أوروبا" الأوروبيين برفع مستوى الإنفاق.