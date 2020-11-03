Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

ألمانيا

عاجل

ألمانيا تدعو إلى اتفاق شراكة "جديد" عبر الأطلسي بعد الانتخابات الأميركية

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس   -   حقوق النشر  Petros Karadjias/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
حجم النص Aa Aa

تمنّت برلين انتخابات رئاسية منصفة و"سلمية" للولايات المتحدة الثلاثاء، وفق ما أفاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مشيرا إلى أن بلاده ستسعى إلى اتفاق شراكة جديد عبر الأطلسي مع واشنطن بعد صدور النتائج.

وقال "نتمنى للأميركيين يوم انتخابات منصفا وجيدا وقبل أي شيء، سلميا. إنه اقتراع تاريخي سيحدد مسار ودور الولايات المتحدة في العالم"، مضيفا أن برلين ستسعى إلى "شراكة فعالة عبر الأطلسي" بعد الانتخابات ومؤكدا "نريد اتفاقا جديدا في ما يتعلّق بهذه الشراكة".

viber