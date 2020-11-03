ألمانيا تدعو إلى اتفاق شراكة "جديد" عبر الأطلسي بعد الانتخابات الأميركية

تمنّت برلين انتخابات رئاسية منصفة و"سلمية" للولايات المتحدة الثلاثاء، وفق ما أفاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مشيرا إلى أن بلاده ستسعى إلى اتفاق شراكة جديد عبر الأطلسي مع واشنطن بعد صدور النتائج.

وقال "نتمنى للأميركيين يوم انتخابات منصفا وجيدا وقبل أي شيء، سلميا. إنه اقتراع تاريخي سيحدد مسار ودور الولايات المتحدة في العالم"، مضيفا أن برلين ستسعى إلى "شراكة فعالة عبر الأطلسي" بعد الانتخابات ومؤكدا "نريد اتفاقا جديدا في ما يتعلّق بهذه الشراكة".