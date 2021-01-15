شاهد: مئات آلاف الحجاج الهندوس يمارسون شعائرهم الدينية رغم كورونا

نزل مئات آلاف الحجاج الهندوس في مياه نهر غانج خلال مهرجان "كومبه ميلا" دون ارتداء كمامات تحميهم من عدوى كوفيدـ19.

والمهرجان الذي تمكن ترجمته إلى مهرجان "الإبريق المقدس" أكبر تجمع سلمي للحجاج في العالم، حيث يقصد هؤلاء نهر الغانج المقدس ليستحموا أو يغطسوا فيه إيماناً منهم بأن هذا الفعل يخلِّص الإنسان من الخطايا ويحرره من دورة الولادة والموت.

وكان يتوقع قدوم نحو مليون شخص إلى مدينة هريدوار في اليوم الأول من الحج، رغم أن الهند تشهد ثاني أعلى عدد إصابات بالمرض في العالم بنحو مليون حالة، وعدد وفيات تجاوز 150 ألف حالة.

كان معظم الحجاج تتراوح أعمارهم بين 3 وأكثر من 80 سنة، وقد ساروا إلى النهر المبجل في برد الصباح القارس، دون أقنعة ودون مراعاة للتباعد الاجتماعي.

ويقول ضابط الشرطة سنتيل أفوداي راج الذي توقع دخول ما بين 500 ألف ومليون شخص إلى المدينة خلال النهار، إن آلاف العناصر الأمنية كانت تحاول وسط الحشود حث الناس على ارتداء الكمامات، موضحاً أن غرامات ستفرض على منتهكي الإجراءات الخاصة بمكافحة الوباء.