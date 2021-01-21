المجر تنتقد بطء وتيرة الوكالة الأوروبية للأدوية وتصبح أول بلد أوروبي يعتمد اللقاح الروسي

صارت المجر المستاءة من "الوتيرة البطيئة" للاتحاد الأوروبي، أول بلد عضو يوافق على استخدام لقاح سبوتنيك-في الروسي وكذلك لقاح استرازينيكا البريطاني.

وأعلن مدير مكتب رئيس الوزراء جيرجيلي غولياس في مؤتمر صحافي "منحت السلطات الصيدلانية إذنا مؤقتا" لاستخدام هذين اللقاحين ضد كوفيد-19.

ووفقا للقواعد الأوروبية يمكن للسلطات الوطنية الموافقة بشكل طارىء على توزيع منتج غير مرخص من الوكالة الأوروبية للأدوية لكنها تتحمل المسؤولية المدنية أو الإدارية كاملة.

وأضاف أن هذا القرار الذي يأتي بعد زيارة خبراء مجريين موسكو لأسابيع يفتح المجال لإنهاء الطلبات. ويتوقع أن يزور وزير الخارجية بيتر زيجارتو روسيا هذا الأسبوع لهذه الغاية.

ومنذ بداية الحملة نهاية كانون الأول/ديسمبر تلقت المجر التي تعد 9,8 ملايين نسمة، 330 ألف جرعة من لقاحي فايزر-بايونتيك وموديرنا الوحيدين المرخصين في الاتحاد الأوروبي.

واعلن المسؤول المجري "للأسف وتيرة الوكالة الأوروبية للأدوية بطيئة جدا".