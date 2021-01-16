الرياض تأمل إعادة فتح سفارتها لدى قطر "في الأيام المقبلة"

أعرب وزير الخارجية السعودي السبت عن أمله في أن تتمكن بلاده وقطر إعادة فتح سفارتيهما "في الأيام المقبلة" بعد قطيعة دبلوماسية استمرت أكثر من ثلاث سنوات.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة. وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.

وتمّت المصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت بداية الشهر الجاري في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان السبت إنّ "العلاقات الدبلوماسية الكاملة سوف يتم استعادتها ونأمل أن نكون قادرين على فتح السفارات في الأيام المقبلة". وأوضح خلال مؤتمر صحافي في الرياض، نقلته قناة الإخبارية السعودية، أنّ "الأمر يتعلق فقط باتخاذ الخطوات اللوجستية اللازمة لإعادة افتتاحها".

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إعادة فتح المنافذ الحدودية بين الدولتين واستئناف الرحلات الجوية خلال الأسبوع الحالي.

وكانت دولة الإمارات أعلنت قبل أيام أن حركة التنقل والتجارة مع قطر ستستأنف في غضون أسبوع. وكانت الولايات المتحدة كثّفت جهودها في الأسابيع الأخيرة لإتمام مصالحة خليجية تندرج في إطار استراتيجية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لعزل إيران وتعزيز حملة "الضغوط القصوى" عليها.