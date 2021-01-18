انخفاض عدد المسافرين في مطار فرانكفورت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود

شهد مطار فرانكفورت الأكثر ازدحاما في ألمانيا وأحد أهم المراكز في أوروبا، انخفاضا لعدد المسافرين إلى أدنى مستوى سنة 2020، منذ أكثر من ثلاثة عقود بسبب جائحة كورونا.

وقال المشغل "فرابورت" إن المطار استوعب أكثر من 18 مليون مسافر سنة 2020، أي اقل بنحو 73 في المائة من العام الذي سبقه. وقال الرئيس التنفيذي "لفرابورت" ستيفان شولت إن عدد الركاب انخفض إلى مستوى ما كان عليه الحال سنة 1984.

في المقابل قال شولت إن حركة الشحن بلغت المستوى نفسه تقريبا لسنة 2019، رغم فقدان السعة في عنابر طائرات الركاب.

وأضاف شولت القول إن "فرابورت" يتوقع أن تنتعش حركة نقل المسافرين بشكل ملحوظ، خلال النصف الثاني من السنة الحالية عندما تؤدي عمليات التلقيح إلى رفع قيود السفر، ولكنه قال إن السنة ستبقى صعبة، وإن عدد المسافرين في فرانكفورت سنة 2021 يتوقع أن يصل إلى ما بين 35 في المائة و45 في المائة، مقارنة بما كان عليه الحال سنة 2019.