استفتاء سويسري حول حظر ارتداء النقاب والحكومة تدعو للتصويت بـ"لا"

دعت الحكومة السويسرية يوم الثلاثاء الناخبين بالتصويت ضد حظر ارتداء المسلمات للنقاب وذلك خلال الاستفتاء الشعبي الذي سيعقد في 7 مارس – آذار القادم.

وطبقاً للحكومة، سيضر حظر النقاب، الذي وصفته بالـ"ظاهرة الهامشية" بالسياحة في البلاد. وقالت الحكومة في بيان: "الحظر على صعيد وطني سينتقص من حقوق البلديات ويضر بالسياحة كما أنه لا يساعد النساء المعنيات".

واقترحت الحكومة تطبيق إجراءات بديلة مثل إلزام مرتديات النقاب بخلعه لأغراض تهديد الهوية في المصالح الحكومية والمواصلات العامة مع تغريم الرافضات للامتثال.

ويحظى الاستفتاء بدعم حزب الشعب السويسري اليميني الذي سبق وأن نجح في الضغط من أجل إصدار قانون حظر بناء المآذن بالمساجد الذي تبنته سويسرا عام 2009.

ويسعى الاستفتاء لحظر ارتداء النقاب في المطاعم والأماكن العامة مع السماح بارتدائه فقط داخل دور العبادة أو لأسباب صحية أو لاتباع "تقاليد محلية".

ولكن الحكومة تقول إن الحظر "غير ضروري" ولن يعزز الأمن كما أنه لا يساعد على عملية اندماج المسلمين في المجتمع السويسري.

وكانت بلديات سانت غال وتيسينو قد أقرتا حظر ارتداء النقاب على المستوى الإقليمي في سويسرا، بالإضافة لتبني دول مثل فرنسا والدنمارك حظراً مماثلاَ منذ عدة سنوات.