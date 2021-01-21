شاهد: نجوم وألعاب نارية وأغان بمناسبة تنصيب جو بادين في واشنطن

اجتمعت مجموعة من النجوم من بينهم توم هانكس وبروس سبرينغستين وكايتي بيري بحضور الرئيس الأمريكي الجديد مساء الأربعاء في واشنطن للاحتفال بأدائه القسم في إطار حفلة من دون جمهور نقلتها محطات التلفزيون الأمريكية الرئيسية وانتهت بعرض ألعاب نارية. وكانت الأمسية تحت عنوان "سيليبريتنيغ أمريكا" (الاحتفاء بأمريكا) وحلت مكان السهرات الراقصة والحفلات الموسيقية التقليدية التي تقام عادة في العاصمة الفدرالية بعد تنصيب الرئيس الجديد وقد الغيت هذه المرة بسبب جائحة كوفيد-19.

وخلال تسعين دقيقة تعاقب عبر شاشة التلفزيون مغنون عدة في لقطات مسجلة أحيانا في مناطق أمريكية أخرى فضلا عن عامل تسليم إلى المنازل ومدرسة ومتطوع في الثامنة من العمر يدعى كافانا بيل. فالبرنامج أراد أن يوجه تحية "إلى الرجال والنساء في هذا البلد الذين مدوه قوة وجعلوه يستمر في هذه المرحلة العصيبة" على ما قال مقدم الأمسية الممثل توم هانكس الحائز جوائز أوسكار.

ودعا الرئيس الأمريكي الجديد على غرار ما قاله في خطاب القسم إلى "الوحدة" طالبا من الأمريكيين "رص الصفوف". وفي مشهد مسجل، تغنى ثلاثة رؤساء أمريكيين سابقين حضروا مراسم التنصيب في وقت سابق، بالديمقراطية الأمريكية .

فقال باراك أوباما الذي كان برفقة جورج بوش وبيل كلينتون "الأشياء التي تجمعنا كأمريكيين اكثر من تلك التي تفرقنا". وختم جورج بوش قائلا "السيد الرئيس، اتمنى لكم النجاح. فنجاحكم يعني نجاح بلادنا".

وحملت الأغاني المختارة رسائل إيجابية مع تطلع إلى المستقبل مثل "فيلينغ غود" التي حققت شهرتها نينا سيمون والتي أداها هذه المرة جون ليجند. واختتمت الأمسية بأغنية "فايروورك" لكايتي بيري التي أدتها فيما أضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة الأمريكية. وقد نقلت غالبية المحطات التلفزيونية الكبيرة الأمسية إلا أن "فوكس نيوز" المفضلة لدى المحافظين، عرضت برنامجا أحياه مقدموها المعرفون سخروا فيه من رسالة جو بايدن. وقال شون هانيني المؤيد الكبير لدونالد ترامب والذي يتابعه أكبر عدد من المشاهدين في البلاد "دعوات بايدن إلى الوحدة مثيرة للسخرية وخبيثة". واتهم بايدن بمحاولة فرض برنامج اليسار المتطرف و"شيطنة" ناخبي دونالد ترامب مؤكدا "هذا هراء".