موسكو ترحب باقتراح بايدن تمديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الترسانة النووية

ترحيب روسي باقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن التمديد خمس سنوات لمعاهدة الحد من السلحة الاستراتيجية (نيو ستارت) بين واشنطن وموسكو والتي تنتهي مطلع شباط/فبراير المقبل.

وقد جاء الموقف الروسي هذا الجمعة على لسان الناطق باسم الرئيس فلاديمير بوتين باسم الكرملين. إذ قال ديمتري بيسكوف للصحافيين "لا يسعنا إلا أن نرحب بالإرادة السياسية لتمديد هذه الوثيقة".

لكنه أضاف أن "كل شيء سيكون مرتبطا بتفاصيل هذا الاقتراح".

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ترغب في تمديد مشروط للمعاهدة.

وقال بيسكوف إن "عددا من هذه الشروط لم يناسبنا إطلاقا، لذلك دعونا نرى أولاً ما يقترحه الأميركيون ثم نعلّق".

الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن كان اقترح الخميس تمديد المعاهدة لخمس سنوات أخرى..

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في مؤتمر صحافي في اليوم التالي لتولي الرئيس الديموقراطي مهامه إن "الولايات المتحدة تريد التوصل إلى تمديد +نيو ستارت+ لخمس سنوات كما تسمح المعاهدة".

وأضافت أن بايدن "قال دائما بوضوح إن معاهدة +نيو ستارت+ تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة ومثل هذا التمديد ضروري أكثر عندما تكون العلاقات مع روسيا متوترة كما هي الآن".

اقترحت إدارة جو بايدن الخميس تمديدا بخمسة أعوام لمعاهدة "نيو ستارت" مع روسيا، وتمثل المعاهدة الاتفاق الوحيد المتبقي بين البلدين للحد من الانتشار النووي وينتهي سريانها في 5 شباط/فبراير القادم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحافيين إن "الولايات المتحدة تعتزم طلب تمديد نيو ستارت لخمسة أعوام".