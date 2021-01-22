شاهد: أطفال في سن مبكرة يصوتون في قرية سويسرية لتكريس مبادئ الديمقراطية

بدلاً من اللعب أو اللهو بالألعاب، اصطف عشرات الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة في سويسرا للإدلاء بأصواتهم في تصويت من شأنه تشكيل حياة الناس في قرية خيالية. يهدف "مشروع المواطنة" الذي أنشأته ثلاث مدارس تمهيدية خاصة في مدينة لوزان الغربية إلى إعداد الأطفال في سن مبكرة للمشاركة في الحياة الديمقراطية المباشرة الشهيرة في البلاد والتي تتضمن استفتاءات حول مجموعة واسعة من القضايا كل بضعة أشهر.
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