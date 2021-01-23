كوفيد-19: بلجيكا تمنع السفر وأكاديمية الطب الفرنسية توصي بـ"الصمت" ووفاة كل 6 دقائق في ساو باولو

أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة أنّ من المبكر جدّاً التوصّل إلى أيّ استنتاجات تتعلّق بعمل بعثتها إلى ووهان وما إذا كانت جائحة كوفيد-19 قد بدأت في الصين. وكان فريق من خبراء المنظّمة وصل إلى ووهان في 14 كانون الثاني/يناير للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، بعد أكثر من عام على ظهور أولى الإصابات في المدينة بوسط الصين.

ونُقل أفراد البعثة إلى فندق لقضاء حجر صحّي. وتترقّب الصين تدقيق فريق الخبراء العاملين لدى منظّمة الصحّة العالميّة وما العناصر التي سيُضيفونها إلى روايتها المتعلّقة بالفيروس، خصوصاً أنّها روّجت شيئاً فشيئاً لفكرة أنّ الوباء بدأ خارج حدودها.

الأكاديمية الفرنسية للطب توصي بـ"الصمت"

أوصت الأكاديمية الفرنسية للطب الجمعة بـ"السكوت" في المواصلات العامة بهدف الحد من انتشار وباء كوفيد-19، معللة ذلك بضرورة عدم نشر الجزيئيات في الأماكن التي قد تكون مكتظمة بالسكان، مثل المترو أو الحافلات.

وأوصت الأكاديمية بعدم التحدث عبر الهاتف في المواصلات العامة، حتى لو كان المتحدث يلبس كمامة، كما رفضت من ناحية أخرى توصيات الحكومة ووزير الصحة أوليفييه فيران بالتخلي عن الكمامات القماشية.

وكان فيران دعا الفرنسيين الخميس إلى عدم ارتداء الكمامات القماشية أو تلك القماشية المصنعة منزلياً إذ أنها، بحسب المجلس الأعلى للصحة العامة، لا تؤمن الحماية الكافية.

وفاة كل 6 دقائق في ساو باولو

أعلنت ولاية ساو باولو البرازيلية إغلاق الحانات والمطاعم اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي طوال أيام الأسبوع بما في ذلك في العطل من أجل الحد من انتشار الوباء الذي يقتل شخصاً واحداً كل ست دقائق.

وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ من الإثنين المقبل حتى السابع من شباط/فبراير في مدينة ساو باولو الكبرى ومعظم بلديات أغنى ولاية في البرازيل وتضم أكبر عدد من السكان.

وكانت البرازيل أطلقت خلال الأسبوع الجاري حملة تلقيح وطنية لسكانها البالغ عددهم 212 مليون نسمة. ويتوقع الخبراء أن تواجه بسرعة نقصاً كبيراً في الجرعات. وبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في البرازيل 215 ألفا بينها 51 ألفا في ولاية ساو باولو وحدها.

هونغ كونغ تفرض حجراً صحياً ليومين

صدرت أوامر لآلاف من سكّان هونغ كونغ بالبقاء في منازلهم السبت التزاماً بأوّل إجراء من نوعه منذ ظهور فيروس كورونا، حيث تُكافح السلطات تفشّي المرض في واحدة من أفقر مناطق المدينة وأكثرها كثافة.

وبموجب هذا الإجراء، يُمنع على أيّ مقيم في مبان تقع ضمن منطقة جغرافيّة محدّدة، أن يُغادر منزله إذا لم يُبرز نتيجة فحص سلبيّة لكوفيد-19. وقال مسؤولون إنّهم يعتزمون إخضاع كلّ شخص داخل المنطقة المحدّدة لاختبار صحّي في غضون 48 ساعة.

وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إلى أنّ هذا الإجراء يشمل نحو 150 مبنى سكني وما يصل إلى تسعة آلاف شخص، على أن ينتشر مئات من عناصر الشرطة لتعزيز احترام الإغلاق.

وكانت هونغ كونغ من أوائل الأماكن التي انتشر فيها فيروس كورونا بعد ظهوره في الصين، ولكن المدينة أبقت على عدد الإصابات بالفيروس ما دون العشرة آلاف، بالإضافة إلى نحو 170 وفاة.

بلجيكا تمنع السفر "غير الضروري"

أعلنت بلجيكا أنها قررت منع سكانها من السفر غير الضروري عبر الحدود اعتبارا من الأربعاء حتى الأول من آذار/مارس، كما أعلن مصدر حكومي لوكالة فرانس برس مؤكدا معلومات كانت أوردتها وسائل إعلام محلية.

يهدف هذا القرار إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد والنسخ المتحورة منه التي ظهرت في الآونة الأخيرة. وقال مسؤول آخر هو اليو دي رورو رئيس منظمة والونيا لشبكة "ار تي بي اف" إنه ستم حظر "السفر الترفيهي أو للاستجمام، سيكون هناك رقابة على الحدود مع فرض غرامات".

لكن العاملين عبر الحدود لن يشملهم هذا الإجراء.