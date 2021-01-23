شاهد: هونغ كونغ تعزل حيّاً بأكمله وتجري اختبارات جماعية لآلاف السكان

أعلنت حكومة هونغ كونغ أن نحو 3000 شخص في حي مغلق خضعوا لاختبار فيروس كورونا صباح اليوم، السبت. وكانت السلطات أعلنت سابقاً اليوم وضع حي بأكمله قيد الحجر الصحي، في خطوة غير مسبوقة تهدف لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19.

وسيعمل موظفون حكوميون على إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس لجميع سكان حي "جوردان" بحلول نهاية يوم السبت، على أن يتم الكشف عن نتائج جميع الاختبارات بحلول صباح الإثنين.

وتكافح هونغ كونغ لاحتواء الموجة الرابعة من فيروس كورونا، التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني. وتم، حتى اليوم، تسجيل أكثر من 4300 حالة في الشهرين الماضيين.

وخلال الأسبوع الماضي، شكلت إصابات فيروس كورونا في منطقة ياو تسيم مونغ -وهو حي للطبقة العاملة فيه مبان قديمة وشقق مقسمة- نحو نصف الحالات الجديدة المسجلة رسمياً.

وكشف اختبار أجري على مياه الصرف الصحي في المنطقة المصابة عن آثر قوي للفيروس، ما أثار مخاوف من أن تكون نظم إمدادت المياه في حالة سيئة وأنها تسهم في انتشار الفيروس.

وقالت السلطات في بيان يوم السبت، إنه سيتم إغلاق منطقة تضم 16 مبنى في ياو تسيم مونغ حتى يخضع جميع السكان للاختبارات، ولن يُسمح للمقيمين بمغادرة منازلهم حتى يتلقوا نتائج الاختبارات.

وتجنبت هونغ كونغ في السابق عمليات الإغلاق حيث صرحت القائدة كاري لام في يوليو/ تموز من العام الماضي أن السلطات ستتجنب اتخاذ مثل هذه "الإجراءات المتطرفة" ما لم يكن هناك خيار آخر.

قالت الحكومة إن القيود، التي تم الإعلان عنها في الساعة 4 صباحاً في هونغ كونغ، من المتوقع أن تنتهي في غضون 48 ساعة. وسجّلت هونغ كونغ ما مجموعه 9929 إصابة في المدينة، مع تسجيل 168 حالة وفاة حتى يوم الجمعة.