إصابة أكثر من 20 شخصا بسبب انفجار في منزل شمال قطاع غزة

أصيب عشرون شخصا على الأقل في انفجار قوي وقع في أحد المنازل في بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أدى أيضا الى تضرر عدد من المنازل، كما أفادت مصادر طبية وأمنية محلية.

وأشارت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس في غزة، إلى وقوع انفجار في أحد المنازل ببلدة بيت حانون صباح السبت، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات.

وقالت الداخلية في بيان إن "قوات من الشرطة وأطقم الخدمات الطبية والدفاع المدني وصلت إلى المكان، وقامت بواجبها في إخلاء الإصابات، مشيرة إلى فتح تحقيق لمعرفة سبب الانفجار.

من جهتها أفادت مصادر طبية أنه أصيب أكثر من 20 فلسطينيا معظمهم بجروح متوسطة، بينهم اثنان جروحهما خطيرة. من جانب آخر، أفاد شهود عيان أن عددا من المنازل تضرر بسبب الانفجار الضخم، الذي وقع في منزل أحد النشطاء الفلسطينيين، وأضافوا القول إن الشرطة أغلقت المنطقة ومنعت الصحافيين من الدخول.

وفي القدس أفاد متحدث باسم الجيش الاسرائيلي، بأن هذا الانفجار قد يكون مرتبطا بقيام نشطاء بتخزين أسلحة في منازل سكنية. وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ 2007، حيث يعيش ملايين الفلسطينيين تحت حصار إسرائيلي.