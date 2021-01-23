فيديو: الصين تفرض إغلاقا في مناطق عالية الخطورة جراء كوفيدـ19 وتجري اختبارات جماعية

شرعت الصين في اتخاذ إجراءات صارمة لاحتواء تفشي وباء كوفيد–19 في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك فرض عمليات إغلاق في المناطق عالية الخطورة وإجراء الاختبارات الجماعية.

وبدأت الاختبارات الجماعية في مدينة هاربن الشمالية الشرقية في محافظة هيلونغجيانغ، حيث كانت هناك مجموعة جديدة من حالات الإصابة بكوفيد – 19 يوم الخميس، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي.

وأبلغت هاربن عن أول حالة إصابة بكوفيد–19 منذ أشهر في الثاني عشر من يناير / كانون ثان، وأضافت 25 حالة مؤكدة و76 حالة بدون أعراض في الأسبوعين الماضيين، وترتبط جميع الحالات بشركة محلية لتصنيع اللحوم.

وكان اختبار الحمض النووي الإلزامي خطوة رئيسية، في مساعي الصين لاحتواء موجات جديدة من تفشي فيروس كورونا. كما تم فرض الإغلاق في أجزاء من بيكين ومدن أخرى في أعقاب تفشي المرض، بينما بدأت المدارس العطلة الشتوية في وقت أبكر من المعتاد، ودعت السلطات المواطنين إلى الحد من السفر خلال ذروة السفر في عيد الربيع.

وأبلغت منطقة داشينغ ببيجين عن 17 حالة منذ يوم الأحد، وطلبت المنطقة، التي يقطنها 1.7 مليون نسمة، من المواطنين عدم مغادرة بيكين. وتم إغلاق تسعة عشر مجمعا سكنيا في منطقة داشينغ، ولا يسمح للسكان بمغادرة المجمعات أو حتى مغادرة منازلهم.

وبعد أشهر من السيطرة على تجمعات الإصابات الصغيرة بنجاح من خلال الاختبارات الجماعية والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي، شهدت الصين تفشي المرض هذا الشتاء، خاصة في شمالها المتجمد. وأعلنت لجنة الصحة الوطنية عن اكتشاف 107 حالات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.