لاجئون سوريون يأملون في السفر إلى الولايات المتحدة بعد رفع الحظر

قبل سنوات حين فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظر دخول على الأشخاص من دول ذات غالبية مسلمة، تحطمت أحلام اللاجئ السوري محمود منصور.

ويقول منصور: "لقد صُدمنا عندما أصدر (دونالد) ترامب الأمر".

وبنى منصور، الذي يعيش في الأردن، آمالاً وأحلاماً على احتمال إعادة توطينه في الولايات المتحدة.

كانت عائلته من بين الذين استبعدتهم إدارة ترامب قبل أربع سنوات بعد أن أصدرت الحكومة حظر سفر منعت فيه دخول الأشخاص من سوريا وعلقت برنامج اللجوء لمدة 120 يوماً، ما أدى إلى أنهم علقوا في الأردن منذ عام 2012.

مع تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة، يقول منصور إنه بدأ يشعر بالتفاؤل حيث أن مجموعة من الأوامر التنفيذية الموقعة يوم الأربعاء تلغي العديد من مبادرات ترامب، مثل رفع حظر السفر عن الأشخاص من دول ذات أغلبية مسلمة.

وقال منصور إن بايدن بعث برسالة قوية مفادها أن الولايات المتحدة ستعيد سياساتها الإنسانية برفع حظر السفر في أول يوم له في منصبه يوم الأربعاء.

وأضاف منصور أن عائلته قد أكملت إجراءات الذهاب إلى الولايات المتحدة قبل توقف قضيتهم فجأة في عام 2017.

ويأمل الآن في لم شمل عائلته أخيراً في الولايات المتحدة ويقول منصور إنه لن يكون عبئاً على البلاد لأنه يخطط لأن يكون جزءاً من القوى العاملة، إذا تم إعادة توطينه في الولايات المتحدة.

ودعا الإدارة الأمريكية إلى أن تكون "رحيمة علينا كمهاجرين وطالبي لجوء"