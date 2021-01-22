ترحيب ليبي برفع بايدن حظر السفر على الليبيين ونائب يصف ترامب بالمصاب بمرض جنون البقر!

نائب ليبي يثمن خطوة بايدن رفع حظر السفر على الليبيين ويرمي ترامب بمرض جنون البقر!

رحّب مجلس النواب الليبي بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع حظر السفر على المواطنين الليبيين، والسماح لهم بدخول الولايات المتحدة.

وكان حظر السفر فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب في بداية تسلمه السلطة سنة 2016، عندما منع مواطني دول مسلمة ومن بينها ليبيا، من دخول الأراضي الأمريكية.

وقال عضو البرلمان الليبي ابراهيم الزغيد إن الحظر القاسي الذي فُرض على الليبيين كان إشارة على جنون ترامب، عندما أصدره في إحدى لحظات جنونه.

وأضاف الزغيد قوله ساخرا، إن ترامب بدا مصابا بمرض جنون البقر، وإن قراره أصدر في غير وقته، كالذي يرقص رقصة الديك المذبوح، والآن انتهت ولايته على حد وصف النائب الليبي.

وقال الزغيد إن حظر السفر لم تكن له علاقة بالعلاقات العربية الأمريكية التي كانت دائما ممتازة. وكان رفع الحظر من بين أول 15 مرسوما وقعها بايدن في أول يوم له في البيت الأبيض.

"أوباما دعم الإخوان المسلمين في ليبيا"؟

وتعليقا على تولي الرئيس الأمريكي الجديد منصبه، قال الزغيد إن ليبيا لديها أمل قليل في جو بايدن، لأنه من الحزب الديمقراطي الذي ساهم في الأزمة في ليبيا في الماضي بقيادة باراك أوباما وهيلاري كلينتون، اللذان دعما الإخوان المسلمين في ليبيا ومصر، على حد تعبيره.

وكانت الفوضى عمت ليبيا في أعقاب ثورة 2011 التي دعمتها منظمة حلف شمال الاطلسي وأطاحت بالعقيد معمر القذافي.

وتعيش البلاد اليوم مقسمة بين إدارتين متناحرتين، تدعم كلا منهما مجموعات مسلحة وقوى أجنبية، وتسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على العاصمة طرابلس والغرب الليبي، فيما يسيطر القائد العسكري المشير خليفة حفتر على شرق البلاد وجنوبها.