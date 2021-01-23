شاهد: ليبيون يبكون موتاهم بعد انتشال 10 جثث أخرى من مقبرة جماعية في ترهونة

انتشلت فرق جنائية مختصة عشر جثث أخرى من مقبرة جماعة عثر عليها سابقاً خارج العاصمة طرابلس، بحسب ما أعلنته حكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت.
وكانت المنطقة خاضعة لسيطرة الميليشيات سابقاً، وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق عبر منشور في فيسبوك إن ثلاث جثث من بين العشر التي عثر عليها، كانت لأشخاص مقيدي الأيدي ومعصوبي العينين.
وعثر على مقابر جماعية في ترهونة منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، والمنطقة على بعد ثمانين كيلومتراً إلى جنوب-شرقِ ليبيا. ومنذ ذلك الحين انتشلت نحو 120 جثة بينها جثث لأطفال ونساء.
وكشفت عن المقابر بعد انسحاب قوات المشير خليفة حفتر من ترهونة التي كانت بالنسبة لرجل شرق ليبيا القوي قاعدة للعمليات خلال حملته العسكرية على العاصمة طرابلس.
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