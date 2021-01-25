رئيس الوزراء الإيطالي يقدم استقالته الثلاثاء سعيا إلى تكوين أغلبية جديدة في البرلمان

أعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي الساعي إلى تكوين أغلبية جديدة منذ انسحاب حزب عضو في الائتلاف الحكومي، مساء الإثنين أنه سيقدم استقالته الثلاثاء.

واورد بيان لمكتبه أن كونتي دعا ألى اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء في الساعة التاسعة (الثامنة بتوقيت غرينتش) بهدف "إبلاغ الوزراء نيته التوجه ألى مقر رئاسة الجمهورية للاستقالة".

ويأمل كونتي أن يحظى بتكليف من الرئيس سيرجيو ماتاريلا، سيكون الثالث منذ العام 2018، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة، وفق وسائل الإعلام الإيطالية.

وبدأت الأزمة السياسية في إيطاليا مع سحب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي (2014-2016) حزبه الصغير "ايطاليا فيفا" من الائتلاف الحاكم بعدما انتقد لأسابيع كيفية التعامل مع الأزمة الصحية وخطط كونتي للانفاق الاقتصادي.